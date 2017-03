ZOOT SUIT

Antonio del Rivero H.

Para poder hablar sobre la película Zoot Suit, debemos regresarnos un poco para apreciar el contexto en el que se realizó esta historia.

Luis Valdez considerado como el padre del Teatro Chicano en 1978 escribe y presenta la obra de Zoot Suit en Los Ángeles Theater en donde se exhibió durante 46 semanas. La obra tuvo gran acogida por parte del público de manera masiva convirtiéndola en un éxito de manera inmediata. Parte del motivo del gran auge, de que fuera tan bien recibida por parte de los espectadores, fue que la mayoría del público estaba familiarizado, en algún punto, con su contexto histórico o era bilingüe.

Más tarde cuando se intenta llevar la obra a Broadway, el fracaso toca la puerta ya que en New York no se conocía el contexto de la obra ni mucho menos el caló del pachuco, sin contar la infinidad de críticas racistas que recibe la misma obra. Sin embargo la obra se presentó durante cuatro semanas en 1979.

Pese a todos los tropiezos que tiene la obra en Estados Unidos, Valdez logra llevarla a diferentes escenarios de manera internacional, significando más tarde el renombre y un mejor acogimiento en los Estados Unidos en donde surge la propuesta para llevarla a un proyecto fílmico del cual el mismo Valdez estaría a cargo en la dirección.

En 1981, la obra de teatro ya es adaptada al cine. Dividida en dos actos, cada uno con prólogo, el primero con once escenas y el segundo con nueve. Zoot Suit presenta el caso de Sleepy Lagoo, uno de los asesinatos a sangre fría que jamás pudo ser esclarecido, pero del cual se culpó masivamente a la comunidad mexicoamericana.

Parte del contexto se da durante la depresión económica que causó una migración masiva provocando que para 1943 el número de mexicoamericanos aumentara de 240 mil a 750 mil. Zoot suit fue un estilo de vestir que se dio en la década de los años 40´s siendo muy popular entre los jóvenes mexicanoamericanos.

Antes de que surgiera la Segunda Guerra mundial la población mexicoamericana tenía muchas limitaciones, por ejemplo no se les permitía tener restaurantes dentro de los sectores de Los Ángeles, había segregación en las escuelas, en las piscinas públicas pues debían bañarse aparte, pero junto con la comunidad afroamericana justo el día que fueran a limpiar y tirar el agua de la alberca. Los barrios se encontraban en el este de la ciudad y se caracterizaban por ser calles sin pavimentar, no había servicios urbanos; no contando con esto se le sumaba la discriminación social y económica.

La actitud de rebeldía que se genera era inducida por este tipo de situaciones socioculturales y a veces económicas haciendo surgir Zoot Suit durante el movimiento “chicano” y los Pachucos respectivamente. Los Pachucos eran jóvenes de entre 13 a 17 años que se agrupaban en pandillas que representaban a su barrio o vecindad, su principal característica era su bajo poder adquisitivo. Otra importante característica era su lenguaje, pues utilizaban una jerga especial al momento de comunicarse entre sus integrantes, hacían uso del caló, siendo un idioma de barrio, resultado de la mezcla del español, inglés, español antiguo y palabras adoptadas por mexicanos de la frontera.

Tal rebeldía se encontraba ajena al precario balance, en cierta medida, a la tradición heredada y las normas dictaminadas por la sociedad a la cual estaban sujetos. La contundente fuerza de la sociedad y del mismo gobierno, hacen que este grupo de jóvenes queden al margen de la posibilidad de reafirmar su identidad, integridad y definir así como plasmar sus ideales políticos.

La agresión y el reunirse en pandilla además de las peleas callejeras por las consecuentes rivalidades fueron características de los Pachucos como resultado de no poder desplazar la agresión hacia la clase dominante. A causa de emitir noticias seccionalitas, los periódicos provocaron que sus lectores pusieran gran interés a hechos exagerados donde los Pachucos se volvieron objeto de la persecución policiaca y la discriminación más exacerbada de la comunidad anglo.

Bajo este contexto histórico Luis Valdez adapta la situación que se dio en 1942 en Sleepy Lagoon. Ejemplifica un pleito entre las pandillas Los Rafas y La 38, en donde se da por sentado que ambas pandillas son mexicoamericanas y que los desacuerdos que existen son por cuestiones de honor familiar en donde el fanfarronear con navajas y amenazar es parte del ritual.

Mientras ambas pandillas se encontraban en una fiesta y tras una riña, el 2 de Agosto de 1942, se encuentra al joven José Díaz muerto en el camino de tierra. Veinticuatro jóvenes mexicoamericanos fueron arrestados y acusados como los presuntos asesinos de la víctima. Un juicio que contemplaba racismo pues nunca hubo evidencia substancial de lo acontecido durante el incidente, se argumentaban con evidencias circunstanciales sin contar que a los acusados se les privaba de sus derechos.

El caso de Sleepy Lagoon llevado a la apelación, sentó el precedente del primer juicio ganado por los mexicoamericanos contra el gobierno de Estados Unidos, logrando hacerles justicia. Por otra parte, también apuntaló nuevas bases en los litigios para que nunca más se llevasen juicios masivos y los acusados recibiesen un trato justo en cuanto a sus derechos civiles.

Luis Valdez recrea no solo una historia sino un sentimiento que fue histórico en la autovisión de la comunidad México-americana sobre todo en las generaciones jóvenes. Con esta obra se pretendió reinvindicar la identidad del chicano pachuco de los años cuarenta mediante la representación de hechos reales que con el uso de encabezados de periódicos, la celebración del día de la raza y el 450 aniversario del descubrimiento de América ubican al espectador en el marco-histórico de ese momento.

La trascendencia histórica muestra la situación social del chicano que empieza a verse problematizada desde que es reconocido como una entidad étnica minoritaria.