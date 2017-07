GREEN VELVET EN MÉXICO

Curtis Jones nació en Chicago en 1968. Su padre pinchaba de vez en cuando blues y funk, por lo que Curtis pudo escuchar de primer oído a gente que luego le influiría tanto como Sly Stone y George Clinton.

El propio Curtis comenzó a tocar el saxo cuando aún estaba en el colegio. Más tarde, en su época universitaria mientras estudiaba química comenzó a escuchar música el house que empezaba a ser popular en los años 80, así como a los pioneros de la música electrónica como Kraftwerk, Ministry y Liaisons Dangereuses.

Una vez metido en tareas de producción se adjudicó el seudónimo Cajmere (CAJ, como Curtis A. Jones), y publicó un EP titulado Underground Goodies en 1991, seguido por el single Brighter Days en su propio sello Cajual Records en 1992. Un año más tarde creó un nuevo label, llamado Relief donde da rienda suelta a la producción de magos del house como DJ Sneak, Gemini y Paul Jonson.Más tarde, Green Velvet fue concebido como una alternativa más dura respecto de Cajmere (más orientada hacia el house clásico de Chicago). De todos modos, Curtis Jones es más conocido en el circuito techno por sus trabajos como Green Velvet ya que sus temas han sido pinchados por los mejores djs de techno del mundo convirtiéndose en verdaderos himnos de las pistas de baile: Preacher Man, Answering Machine, The Stalker o el más actual La La Land mil veces remezclado e incluido en su largo, Whatever y que siempre es su excusa favorita para cojer el micro y cantar encima cuando lo pincha. Muchos opinan que para disfrutar realmente de la experiencia de escuchar a Green Velvet hay que hacerlo en un live que es donde Curtis desprende una energía brutal e imparable.

Su plataforma discográfica Relief Recods edita en verano de 2005 otro álbum como Green Velvet: Walk in love, que así es como se llama el disco, incluye los singles Bathroom, Temptation y War On the Saints. Un año después mezcla el doble mix para Ministry of Sound, Sessions - Cajmere vs. Green Velvet con material de Mark Grant, Cajmere, Green Velvet, Playgroup o Dj Gregory, entre otros

Este próximo 30 de junio tendremos el gusto de escucharlo en un recinto de la CDMX, no te lo puedes perder. Boletos a la venta: https://green-velvet.boletia.com