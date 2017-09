"Entretenimiento y educación son la clave", es una de las frases de James Zabiela. "Es algo así como encontrar el equilibrio entre lo que ha pagado la gente para divertirse en esa fiesta y lo que tu puedes darle como educador de masas"

Llegó al éxito y a tocar por todo el mundo en el año 2000, tras ganar un premio Muzik Magazine y fichar por Excession, la agencia de Sasha.

Es un residente de lo más esperado en las famosas We Love Sundays del domingo en el no menos famoso Space de Ibiza. Le puedes seguir el rastro como productor en solitario en infinidad de referencias para Renaissance, así como a partir de su proyecto en conjunto con Nic Fanciullillamado One + One o The Flying Doctors junto a Jeff Bennett y Peter Elliott.

Conocido por su habilidad con los platos y la tecnología, ha probado y desarrollado varios productos para la marca Pioneer Sin duda es una estrella del progressive house de tintes psicotrópicos, uno de los dioses del olimpo de este genero, junto con Sasha y Digweed.

No te lo pierdas este próximo 15 de septiembre en Lienzo Charro Constituyentes, boletos e nformacion a: https://james-zabiela.boletia.com/