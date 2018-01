Dub matix y mc brother culture

Nagual Dub presenta a MC Brother Culture y Dub Matix este próximo 19 de enero 2018 en Cultural Roots, dos exponentes reconocidos en el sound systems a nivel mundial teniendo grandes participaciones con Jah Revelation Muzic, KingTafari Love, On U Sound, Manasseh, Mungos Hi Fi, Zion Train, Kanka, Kinyama Sounds, The Prodigy. Actualmente colabora con productores como Adrian Sherwood; MC Brother Culture se caracteriza por su capacidad de propuesta que ha seguido innovando y sorprendiendo a su público con un estilo único. También ha colaborado con sellos como Liquid Sound Design de la disquera Big Life Records (dnb). Desde entonces viaja cantando por el mundo esparciendo con su original y auténtico riddim. grandes colaboraciones como hoy en dia Dub Matix vibrando con su música y diversidad de riddim en su poderoso Dub, cabe mencionar éxitos como “Rough Likkle Sound”, producido con el poderoso sonido de Dubmatix, “ING” con Mungos Hi-Fi, “Supanova” junto a Kanka o “Rastafari Army” con Kinyama Sounds, “Thunder” del álbum «Invaders Must Die» de The Prodigy, entre una gran selección de muchas otras canciones desde las cuales mantiene su posición de unificar con la música y el poder del dub. Clon 2.0 presente en los mejores eventos de Reggae en México.