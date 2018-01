"BUENO BUENO - HOLA HOLA"

Lapresente plaquette, es producto de dos cosas en concreto: el esfuerzo de personas reales y virtuales. En el primer caso, corresponde a la gente que asistió al Taller de Creación Literaria: "Cuéntame tu Tlalpan" impartido en el FCE (Elsa Cecilia Frost) del centro de Tlalpan. En el segundo, son personas que mandaron sus poemas o que fueron invitadas a participar por parte del comité editorial.

Cabe señalar que los textos que complementan el ejemplar que reseñamos y que ahora usted tiene en sus ojos es una especie de collage incluyente, con el que se pretendió romper esquemas y fronteras. Pues ha logrado alcanzar limites internacionales y textuales poco creíbles.

Por mi parte, quedo satisfecho y agradecido con el resultado que al adquirir este material, usted degustará. Pero antes,es menester escribir en vox alta y decir con letra de molde: que este librito no hubiese existido de no ser por la Delegación Tlalpan,el apoyo de la Biblioteca de la Universidad de Ciudad Juárez, la Pulquería la Santa Solita, el FCE Cecilia Frost, toditititos los poetas que participaron: Ángel Caído (Guatemala), Augusto Leyva (España), Liborio Tinajeros (Chile), Jorge Alfonso (Uruguay), AnaJulia (Cuernavaca,Mor.), Charo Mena (Ocuituco, Mor.), Jarganwikpa (Juchitan, Oax.), Daniel (Edo.De Mex.), TeMoK (Moreila, Mich.), el Judas, Samara, Ñú, el Pollo, Diana, Richard, IsraelRojas (estos últimos de D.F.). Y finalmente al amor y la fe y el impulso incondicional de Alma hacia mí y mi baja autoestima, y claro las asesorías deLulú, Aurorita y Lupe (Cultura de Tlalpan).

Ya pa´ terminar, he de confesar que dar el taller fue un reto que no quiero repetir: debut y despedida, san se acabó, eso eso eso eso es todo amigos, chao, adiosin, buen camino, hay nos vidrios, te lo lavas, the end, gudbay, sayonara, おつかれさまです

Se despide esperando abandonar este mundo (molcajete): Su servidor :)