ODF Chapter II

17 DE FEBRERO!

Nicolas Bravo #70 San Antonio Tecomitl, Milpa Alta, CDMX

( CUPO LIMITADO )

DANZA HISTORICA EN MEXICO!

Directamente desde Reino Unido el “Dub Defender” Defender of DubGussie P aka Gussie Prento SIP A CUP (4 horas in session), por primera vez en México! Y tambien desde el Oeste Londinense “The Dubfather”Nomadix ft. Bongo Asha (4 horas en sesión) por segunda ocasion en nuestro país, todo esto para el Outernational Dubwise Festival Capitúlo II “The Master Class”seen!

Sargento Rocka ft. Seti (Militant Warriors)

Mexican Stepper

Powered by Jah Command Sound System Mexico (Full Sound)

Sin Compromiso, Solo y Estricto Dubwise!

Todas las Tribus Bienvendas!

Traido a ustedes por Dubwise Mex.

Arte por: Ras Vadim

+ de 12 horas de Dubwise/Stepper

– Venta de Mercancía Oficial

(playeras, vinilos, cds)

– Bebidas y Alimentos

– Estacionamiento

– Área de Fumar

– W.C. H/M

Recuperación:

$250 preventa

$400 el día de la sesión.

All Tribes Welcome!

Roots, Rock, Reggae!

Sound System Culture!

No Compromise, Just Dubwise!

Repor: Luis Castillo

Foto: Gabo Gonzalez y Lupita Marin

Edita: Miguelcoatl