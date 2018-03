Conferencia de prensa: A OSCURAS ME DA RISA*. Centro Cultural Teatro 2 *Es una obra de teatro tipo comedia de situación original de Luis Ernesto Cano. Con Ariel Miramontes ’Albertano’ y Daniel Chávez en la dirección y Alejandro Gou en la producción el viernes 09 de marzo se estrena esta nueva adaptación en el Centro Cultural Teatro 2. Armando Araiza inicia la rueda de prensa que tuvo lugar en el escenario que usarán para la representación teatral: "Tuve la oportunidad de ser invitado a participar en esta obra lo cual me dio muchísimo gusto. El hecho de regresar nuevamente a los escenarios, de regresar a un teatro mexicano, de regresar con mi amigo y productor Alejandro Gou, con todos estos compañeros y hermanos en una comedia familiar, eso es muy importante, es una comedia familiar, es muy divertida y ya estamos afinando los últimos detalles para el viernes estrenar" A decir de Ariel Miramontes ’Albertano’ la estructura de Luis Ernesto Cano se quedó intacta: "… Lo que hicimos fue "contemporaneizarla" porque cuando se escribió tenia chistes muy temporales políticos y un humor muy particular de esa época. Así como dijo Daniel Bisogno que vamos en la vanguardia de la tecnología; también de lo que se ríe la gente. Y sí es una casa muy nice estamos ubicados en el Lomas Tower Country, en el Penthouse; ellos son marido y mujer (Daniel Bisogno y Raquel Bigorra), son los patrones ricos, los escogimos porque son güeros y ser güeros en este país ya es una carrera; aunque cabe mencionar que sí traen tinte los dos.

Albertano dice que a pesar de la temperatura política por el calendario electoral la obra salva de eso: "Política no es, [la obra] está adaptada al guión original de Ernesto Cano. Es una comedia costumbrista, está libre de política, si hacemos un chiste será mucho tal vez, pero no es una obra política ni es una obra de albures ni de doble sentido, estamos apostándole a la situación, para que sea una comedia de situación. Es para toda la familia, dice el productor [Alejandro Gou] que es importante repetirlo para que venga toda la familia a divertirse sanamente. Sobre la adaptación de la obra original nos cuenta que la historia está tan bien escrita, las situaciones son tan divertidas que realmente no costó tanto trabajo: "Lo que hicimos fue quitarle el humor particular, los chistes de Cano y unos que tenían ahí Los Mascas (Freddy y Germán Ortega) que también la hicieron (no que la escribieron si no que participaron), al igual que Alejandro Suárez y una cantidad de actores" "Esta es la quinta vez que la ponemos mi querido productor y amigo Alejandro Gou" comparte Daniel Bisogno "Pero está totalmente distinta, o sea sí es la misma estructura, sí es la misma que hizo José Alberto Cano genialmente, pero es otra cosa, para la gente que la vio antes y la verá hoy es otra historia."

Benito Castro, parte del elenco comparte su sentir: "Estoy muy contento porque después de muchos años de estar haciendo a Palillo, el que me den la oportunidad de manifestarme como actor, personificando a un personaje, valga la redundancia, muy especial, muy en particular, me hace sentir muy bien; sobre todo retirarme un poquito de la política porque yo creo que todos estamos saturados de la política; de estar en este cochinero que es nuestro sistema de elecciones y traer un poco de humor familiar y sí quiero hacer hincapié en ello." Estelar en la obra Raquel Bigorra lleva dos meses ausente de la tv y compartió esta experiencia: "De repente está padre estar fuera de la tele para poder disfrutar también la parte de los ensayos, del montaje, y hacer prueba de maquillaje y peinado ¿Cuándo en la vida para hacer teatro si luego nunca tenía ni tiempo, y ahora en estos dos meses que he estado en casa he aprovechado todo este mes de montaje y disfrutando todo con más calma, ahora sí que el apurado es Daniel (Bisogno), y todos nos ajustamos un poco a su agenda" Albertano considera importante recalcar que a pesar que es una comedia blanca y para toda la familia sí es picosita: "Me atrevería a decir que es sexy (dijo el otro día el Macaco) y le gustó el término porque es como cachondona pero no es vulgar por eso la puede ver toda la familia. Wendy Braga agregó su contento y su agradecimiento a Dios por las puertas abiertas, por el hecho de continuar en el teatro y que sea con la compañía de Alejandro Gou a quien admira sobre manera.

El viernes abren taquilla pero Raquel Bigorra compartió que han tenido funciones ante amigos para que Daniel Chávez, el director, los pueda seguir corrigiendo y se vayan fogueando ante público para estrenar con todo el viernes 09. El Macaco personificando a Doña Gertrudis extiende la invitación: "…Los esperamos, que esperamos que la gente que venga, que el público que venga se divierta como nosotros nos divertimos haciéndola, escribiéndola, adaptándola, montándola. Que la verdad es muy entretenido trabajar con mis compañeros que ya hemos tenido la oportunidad de hacer varias cosas juntos y que la verdad estoy muy contento de todo el resultado con la producción con la dirección de Daniel Chávez, con el trabajo de cada uno de ellos (sus compañeros de escena), la verdad es un privilegio trabajar aquí, entonces los esperamos. Hay una escena donde yo tengo mis "queveres" con Benito ¡Pero no se las puedo contar! Mas bien tienen que venir a verla, si nos damos ahí nuestro recargón de pintura, o nuestra raspada de pintura, pero todo, todo muy bien cuidado, ¿Verdad Benito? Todavía no salimos embarazados ni nada."