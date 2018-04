"VIVE LATINO: 19º Festival Iberoamericano de Cultura Musical 2018 de la CDMX"

"Nosotros también siempre hemos creído que un cartel de un evento, de un festival, se debe de leer desde distintos puntos de vista, desde distintos ángulos, es decir, a nosotros nos enorgullece y nos encanta leer a las cabezas de cartel, a esos grandes nombres tanto universales como mundiales y locales pero también nos entusiasma mucho las propuestas nuevas, esas bandas que tocan en el Vive Latino por primer vez, y ojalá no sea la última, nos emociona mucho ver a grupos que han crecido con nosotros, grupos que cambian de escenario cada vez los ven más personas dentro del festival, nos gusta muchísimo recibir a grupos que ya son de casa, que ya son amigos, que los queremos y que cada dos-tres años vuelven con nosotros, la verdad es que nosotros los recibimos con la misma ilusión y con el mismo cariño, así que por todo esto y por todas estas buenas vibras que, al menos yo, siento para este 17 y 18 de marzo, lo único que nos queda es comprometernos, trabajar un montón de aquí a ese fin de semana para presentarles la mejor experiencia posible, para presentar los mejores servicios posibles y para que todos los que atendamos al festival desde que salimos de nuestras casas hasta que regresamos, volvemos el domingo y regresamos tengamos una experiencia redonda, una de esas inolvidable, no sólo los que ya conocemos el festival si no los nuevos participantes del Vive, esos que todavía no van, así que pues larga vida al Vive Latino y larga vida al Rock&Roll"